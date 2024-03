Um caminhão pegou fogo neste domingo, 10, após um dos pneus estourar enquanto o veículo trafegava na rodovia TO-280, entre Almas e Natividade, no sudeste do Tocantins.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o condutor informou à corporação que se deslocava para carregar o veículo em Almas, quando percebeu o barulho do estouro e parou para verificar.

Ao descer do veículo, o condutor percebeu que já havia fogo no pneu traseiro do trator, parte onde há o engate. Conforme a corporação, ele tentou extinguir o incêndio com extintor e garrafa d'água mas não conseguiu.

Sem conseguir conter as chamas, o condutor desengatou o semi-reboque e o livrou do incêndio.

A PM informou que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e ao chegar no local combateram e extinguiram as chamas, que já atingiam a cabine do veículo.

Após a ação o trânsito no local foi liberado e militares auxiliaram o motorista no deslocamento até o município de Almas.