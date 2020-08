Centenas de camas hospitalares da rede pública do Tocantins substituídas pelas 590 camas hospitalares automáticas compradas pelo governo do Tocantins estão abandonadas a céu aberto em um lote do governo do estado na NS-2, na altura da quadra 304 Norte. Em maio, o JTo revelou a compra das camas automáticas ao custo total de mais de R$ 13 milhões e valor médio de R$ 22,6 mil, com recursos do Sistema Único de Saúde.

O imóvel abriga dois galpões que integram o patrimônio do Estado do Tocantins. Pelo portão do fundo, a reportagem constatou centenas de camas amontoadas sem nenhuma proteção. O mobiliário está sofrendo ação do forte sol desde maio deste ano, quando houve a compra milionária das camas.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) desde que tem renovado o mobiliário dos hospitais, as camas substituídas “são avaliadas para possível reaproveitamento através de reformas”. De acordo com o órgão houve a recuperação de 186 camas até agora. As camas reaproveitadas “estão sendo redistribuídas” para os hospitais públicos, segundo a pasta.

A SES afirma ainda que camas sucateadas “estão sendo encaminhadas para uma empresa especializada, em Palmas”. A empresa, segundo a SES, é responsável pela destinação das peças, com fluxo adequado e sem risco de contaminação.