Vida Urbana Calor seguirá com força em Palmas no feriado de 7 de setembro De acordo com Boletim da Defesa Civil, o tempo será ensolarado com poucas possibilidades de chuvas na Capital

O clima em Palmas segue com registros de altas temperaturas, com céu limpo e ensolarado a maior parte do dia e os dados do Boletim do Tempo da Sala de Situação da Defesa Civil de Palmas, alertam que no Dia da Independência do Brasil, comemorado nesta terça-feira, 7, a temperatura terá variação entre 27ºC e 39ºC. Os Índices de Ultravioleta (UV) atingem a categoria 10, o...