Vida Urbana Calamidade é prorrogada com proibição de eventos e liberação de atos presenciais do governo estadual Medidas publicadas no DOE incluem permissão para jogos esportivos, eventos políticos do governo e jornada de 6 horas até 16 de julho

O Decreto nº 6.274, publicado pelo governo do Estado na segunda-feira, 29, prorroga até 27 de dezembro de 2021, o estado de calamidade pública no Tocantins em razão da pandemia de Covid-19. Além desta medida, a publicação oficial do governo trouxe outras medidas mantendo restritas algumas atividades sociais. Entre elas a proibição de de realização "de ev...