Vida Urbana Caixas com relógios e perfumes importados sem nota fiscal são apreendidos em ônibus na BR-153 Ação ocorreu durante uma abordagem e fiscalização da Operação Independência

Uma ação da Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em Gurupi, apreendeu perfumes e relógios importados ilegalmente e transportados sem documento fiscal. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 7, por volta das 11h30, no km 663. Conforme a PRF, os produtos eram transportados como encomendas em ônibus com itinerário São Bernardo do Cam...