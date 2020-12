Vida Urbana Caixa inicia neste domingo o pagamento do último ciclo do auxílio emergencial Crédito vai para 6,5 milhões de nascidos em janeiro e fevereiro

Cerca de 6,5 milhões de beneficiários do ciclo 6 nascidos em janeiro e fevereiro receberão hoje (13) R$ 2 bilhões em suas contas poupança sociais digitais. Desse total, 126,7 mil receberão R$ 76 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial, de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). Os demais, 6,4 milhões, receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão d...