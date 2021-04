Vida Urbana Cadastro online para auxílio de R$ 200 em Palmas começa nesta segunda-feira Prazo segue até o dia 7 de maio e recurso da prefeitura beneficiará mais de 15 mil famílias por três meses

Começa nesta segunda-feira, 26,o cadastro de famílias para o pedido do auxílio emergencial de R$ 200 ofertado pela Prefeitura de Palmas. De acordo com Decreto Nº 2.037, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, 23, o cadastro deve ser feito através do site cartaodafamilia.palmas.to.gov. br e segue até o dia 7 de maio. O interessado deverá o declarar situaçã...