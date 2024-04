Vida Urbana Cachorro é resgatado após ser baleado e passar dias na rua com ferimento grave Zuco, um vira-lata de apenas um ano e três meses, procurou abrigo dentro de uma casa. Com a ajuda do Ministério Público ele está recebendo tratamento em uma clínica veterinária e está disponível para adoção

Um cachorro de rua baleado procurou abrigo em uma casa e mobilizou órgãos públicos para ser resgatado e levado a uma clínica. Zuco, um vira-lata de apenas um 1 ano e três meses, estava com um grave ferimento quando foi encontrado dentro da casa do autônomo de 50 anos, Flávio Lobão Guimarães de Santos. Ele se sensibilizou com o estado do animal e decidiu procurar o Mini...