Cachê de show do cantor Gusttavo Lima em Palmas será doado para ajudar população gaúcha Edição do Buteco Despedida, previsto para ocorrer em Palmas no próximo sábado (11) é realizado pela Balada Eventos, que publicou o comunicado em uma rede social, compartilhado pelo perfil oficial do cantor

Em meio a onda de solidariedade que envolve heróis anônimos e também pessoas conhecidas no cenário nacional, o cantor Gusttavo Lima decidiu destinar todo o seu cachê do show previsto para acontecer em Palmas, no próximo sábado (8), à população gaúcha. Na capital tocantinense, instituições e estabelecimentos comerciais disponibilizaram pontos para coleta de doações. Conforme boletim da Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira (6), mais de 201 mil pessoas estão fora de casa, 134 desaparecidos e 85 já...