Vida Urbana “Caboclo” acaba preso suspeito de pôr fogo na casa da ex onde ela estava com quatro filhos Policiais militares localizaram o homem de 38 anos e o levaram para a delegacia, onde acabou autuado por ameaça e incêndio. Polícia Civil acompanha o caso, segundo a SSP

Um homem de 38 anos, conhecido como "Caboclo", acabou preso nesta quarta-feira (13) suspeito de atear fogo na cobertura da casa de sua ex-companheira, localizada no povoado Morro Grande, em Barra do Ouro. A vítima acionou a Polícia Militar durante à tarde e declarou que por volta das 23h do dia anterior, o ex foi até sua casa, onde estava com seus quatro filhos, e a am...