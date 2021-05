Vida Urbana Cabine do Abraço ajuda amenizar o vazio de quem está internado com Covid-19 em Palmas Hospital particular que recebe pacientes do SUS desenvolveu estrutura que permite pacientes com Covid-19 abraçar parentes durante a internação

Tudo começou quando a gerente assistencial de dois hospitais particulares da Capital Vivian Zogheib Carqueijo ficou internada com Covid-19, em dezembro do ano passado. A partir da experiência pessoal, percebeu a solidão e falta dos familiares que pacientes com a doença sentiam durante a internação. “O que mais queria naquele momento era ver alguém, daí após receber a...