Vida Urbana Cabeleireira de 34 anos diz ter sido vítima do médico preso por violação sexual no parto aos 14 anos Vítima decidiu procurar a polícia na quinta-feira, 27, para relatar abordagem suspeita do médico depois de ver o rosto do de Paulo Rodrigues Amaral em reportagem

Uma cabeleireira de 34 anos registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, no inicio da tarde de quinta-feira, 27, no qual relata ser mais uma vítima de violência sexual do médico Paulo Rodrigues do Amaral, de 61 anos. Ele está preso preventivamente desde o dia 21 por decisão judicial em um dos processos por violação sexual que o médico responde em Palmas. Ela confir...