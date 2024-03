Vida Urbana Córrego Pouso do Meio em Gurupi corre risco de transbordar após forte chuva Prefeitura ressalta que equipes da Defesa Civil monitoram de perto a situação e estão em processo de alerta aos moradores das áreas circunvizinhas ao córrego

A Defesa Civil Municipal de Gurupi emitiu um alerta sobre o risco do córrego Pouso do Meio transbordar devido à intensidade das chuvas registradas nesta terça-feira (19). Além disso, identificaram o rompimento de uma represa nas proximidades do córrego, o que resultará em um aumento significativo no volume de água. Equipes monitoram de perto a situação e estão em pr...