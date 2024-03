Um caminhoneiro de 40 anos acabou preso na divisa do Tocantins com Goiás, suspeito por tráfico interestadual de drogas. Equipes da Polícia Civil e Militar do Tocantins, e Polícia Militar de Goiás,encontraram 15 quilos de cocaína no caminhão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) , policiais civis de Gurupi receberam informações que o caminhão, com droga, que saiu do Goiás com destino ao Maranhão, passaria pelo Tocantins. A equipe foi para a cidade de Talismã, sul do Estado. No local, avistaram o veículo com as características repassadas, acompanharam o caminhão e abordaram o motorista, já em território goiano.

Na vistoria dentro do caminhão, com ajuda de cães farejadores, foi encontrada a droga dividida em 15 tabletes. O motorista e a droga foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito foi encaminhado para a Unidade Prisional de Porangatu (GO).

"Foi possível apreender mais de 15 kg de drogas, que facilmente depois de adicionadas as misturas, seriam transformados em mais de 60 kg de drogas, que não mais chegarão às mãos de pequenos traficantes e usuários do Tocantins e outros estados”, informou o delegado Joadelson Rodrigues Albuquerque, por meio da assessoria.