Após o Ministério da Educação (MEC), publicar portaria no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 17, que estende a autorização de aulas a distância em instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro deste ano, motivado pelas medidas de contenção à pandemia de Covid-19, o câmpus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins começou a realizar o Censo Estudantil para obter informações detalhadas sobre a condição de acesso digital dos sete mil estudantes da câmpus Palmas.

De acordo com o comunicado divulgado pela UFT, o formulário está disponível no banner principal do endereço eletrônico palmas.uft.edu.br. Segundo a universidade, “a direção e as coordenações irão enviar e-mail e mensagens via whatsapp para os estudantes que não responderem ao formulário. Os estudantes que não responderem aos e-mail e mensagens de whatsapp serão contactados via telefone.”

Por meio de um vídeo disponível no YouTube, a UFT explica que o censo serve para mapear quais são as reais condições dos estudantes em relação ao acesso à internet e qual equipamento os acadêmicos usam para isso. Para a universidade, conhecer o perfil do discente ajuda na discussão de formas de acesso digital igual, sem prejuízo na aprendizagem.

Se as dúvidas continuarem, os estudantes podem entrar em contato com a coordenação de seu curso ou com a Direção do Campus através do e-mail dirpalmas@uft.edu.br.