O assalto a uma loja de eletrônicos na região sul de Palmas e a perseguição aos suspeitos foram registradas por meio de câmeras de monitoramento. Cael Rodrigues dos Santos e Markson Guimarães Silva, ambos com 26 anos, entraram em confronto com militares e morreram na tentativa de fuga.

O caso aconteceu no fim da tarde de segunda-feira (22). Nas imagens feitas na loja que fica no Setor Santa Bárbara, é possível ver que os dois suspeitos abordam a vendedora. Eles entram, anunciam o assalto, pegam diversos produtos e colocam dentro de uma mochila. A vendedora não reage e depois da ação, eles fogem.

De acordo com a Polícia Militar, o dono da loja tentou perseguir os suspeitos pelas ruas e em um ponto do Setor Santa Fé, também na região sul da capital, chegou a bater o carro no veículo que os suspeitos usaram para escapar, junto com pelo menos um comparsa.

Outra câmera registrou o exato momento que Cael e Markson abandonam o carro que estavam e saem correndo para a mata. Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), que tinham sido acionados pela vítima ainda na perseguição, chegaram ao ponto onde os suspeitos foram mortos em confronto.

Para o major Marcos Morais, porta-voz da PM, houve uma resistência ativa por parte dos suspeitos, o que quer dizer que eles não atenderam a ordem policial de parada, de botar a mão na cabeça, para que fossem identificados e levados para a delegacia.

"Ao reagirem à abordagem natural, é necessário que a polícia evite essa agressão e até que se cesse essa agressão, foi isso que foi feito. Eles foram alvejados, chamamos o atendimento médico do Samu, dos bombeiros, e eles vieram a óbito ainda no local", explicou.

Outro suposto envolvido

Conforme o major, como havia uma pessoa conduzindo o veículo da fuga, a polícia acredita que há pelo menos uma terceira pessoa envolvida no caso.

"Continuamos em diligência para localizá-lo. Esse indivíduo certamente também estava lá do lado externo da loja no momento do roubo para prestar esse apoio. Esse é o modo de agir deles. Normalmente quando eles cometem este tipo de roubo, principalmente com arma de fogo, eles estão com apoio de alguém para facilitar essa fuga", afirmou.

Não reaja

Mesmo com o ato de ir atrás dos suspeitos, como fez o dono da loja assaltada, a recomendação da Polícia Militar nesses casos é de não reagir.

"Ao exemplo da moça que é atendente da loja, mantenha a calma. Não reaja porque se você não tem condições para isso, certamente o resultado não pode ser bom. E essas pessoas, além das que estão ali presencialmente, armadas, como mostraram inclusive para ela, tem gente lá fora dando apoio. Então não compensa essa reação de forma não analisada".

A polícia informou que a atitude da vítima, de perseguir os suspeitos e ainda bater no carro deles, pode ter sido inconsequente pelo nervosismo. "Não é uma atitude segura, não é uma atitude correta. O ideal é que ele fizesse esse acompanhamento à distância, simplesmente para saber aonde eles iriam parar e para passar essa informação para a polícia. Quem deve se aproximar de bandido é a polícia", disse o major Moraes.

Com relação ao horário do crime, em plena luz do dia, a polícia afirmou que a ação foi ousada por parte dos suspeitos.

"São delinquentes contumazes, então o horário para eles não faz mais diferença, mas chama a atenção para a gente, para a população. A polícia mantém o policiamento, sabemos que a gente tem uma cidade bem extensa, população muito grande para a quantidade de policiais. O policiamento preventivo é importante e tem sido feito", afirmou, destacando que as ações policiais estão conseguindo prender suspeitos de crimes na cidade.

Caso o cidadão tenha informações sobre a terceira pessoa envolvida no crime, podem entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou avisar algum militar que esteja pelas ruas da cidade. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.