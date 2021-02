Vida Urbana Câmara aprova projeto que pune com até 5 anos de prisão quem destruir vacina O texto foi aprovado em votação simbólica e, agora, vai ao Senado para ser avaliado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (11) um projeto que inclui a destruição de vacinas entre as hipóteses de dano qualificado previstas no Código Penal, com pena de prisão de um a cinco anos e pagamento de multa. O texto, de autoria dos deputados Mário Negromonte Jr (PP-BA) e Luizão Goulart (Republicanos-PR), foi aprovado em votação simbólica. Agora,...