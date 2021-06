Vida Urbana Butantan abre pré-cadastro de voluntários para testes com a ButanVac Interessados devem ter mais de 18 anos e se cadastrar no site

O Instituto Butantan abriu hoje (16) o pré-cadastro de voluntários interessados em participar de estudos clínicos com a ButanVac, a vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pelo Butantan e um consórcio internacional. Os interessados em participar de testes com essa vacina podem se inscrever por meio do site do Instituto. Para uma vacina ser ap...