Redação Jornal do Tocantins

Continuam na manhã desta terça-feira, 23, as buscas pelo adolescente de 12 anos, desaparecido desde domingo, 21, na aldeia Macaúba, localizado na região da Ilha do Bananal.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar em apoio ao Grupo de Resgate do Bombeiro saíram de Palmas na tarde de segunda-feira, 22, para a aldeia Custaria, localizada na cidade de Santa Terezinha, no Mato Grosso, que fica próxima ao local onde o adolescente teria desaparecido.

Ainda segundo os bombeiros, indígenas da aldeia Custaria informaram para as equipes, que foram encontradas pegadas, que seria do adolescente desaparecido.

Os bombeiros informaram ter encontrado outra pegada e segundo o pai da vítima seria do adolescente.

As buscas foram encerradas por volta de 18h45, de segunda-feira e retornadas nesta manhã às 6h.