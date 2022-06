Vida Urbana 'Busão' leva vacinação para Capim Dourado Shopping neste sábado, 18 Serão disponibilizadas vacinas contra a Covid-19, gripe e tríplice viral, sem necessidade de agendamento, das 13h às 19h

A Prefeitura de Palmas realiza neste sábado, 18, a vacinação contra gripe, Covid-19 e tríplice viral, com o Busão do Mais Saúde no Capim Dourado Shopping. A vacinação ocorre das 13 às 19 horas e não há necessidade de agendamento prévio. A área técnica da Vigilância em Saúde informa que as doses dos imunizantes da Covid-19 estão liberadas para o público a part...