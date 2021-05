Vida Urbana Buracos e falta de manutenção em ruas de Gurupi viram alvo do MP Município tem 15 dias para apresentar explicações sobre o problema e, em nota, disse que desde janeiro aplicou 320 toneladas de massa, mas fortes chuvas e a malha viária ser muito antiga abriram novamente os buracos

A falta de manutenção, as péssimas condições de trafegabilidade e os buracos nas vias públicas de Gurupi levaram o Ministério Público do Tocantins (MPTO) a abrir uma investigação sobre a situação. O órgão pede à Prefeitura um relatório detalhado sobre o asfaltamento das vias e dos buracos existentes no prazo de 15 dias. O pedido ocorreu nesta semana e foi enviado por o...