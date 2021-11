Vida Urbana Bruno Teixeira, acusado de ter mandado matar Elvisley, é transferido de Santa Catarina para Palmas De acordo com informação da Polícia Penal de Santa Catarina, a transferência definitiva ocorreu no domingo, 22 de novembro

O empresário Bruno Teixeira da Cunha, 55 anos, que estava preso desde o dia 4 de outubro no presídio Masculino do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (SC) já está à espera de julgamento no sistema prisional tocantinense. Bruno é acusado de pagar R$ 25 mil ao ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Jún...