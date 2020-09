Vida Urbana Brigada de Talismã combate incêndio em área próximo à divisa com Goiás às margens da BR-153 Chamas alcançaram cerca de 7,22 hectares de vegetação na divisa com Porgangatu (GO)

A Brigada Tamboril, filiada a Defesa Civil de Talismã, enfrenta na manhã desta quinta-feira, 3, um incêndio que afeta a Fazenda Barra Mansa, produtora de Milho e soja, próximo às margens da BR-153. A área queimada estimada pela defesa civil do município é de 7,22 hectares e faz divisa com o município de Porangatu (GO). Para contornar as chamas a equipe us...