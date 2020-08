Vida Urbana Brasileiro descobre estrela que gira a 5 milhões de km/h Estrela anã branca leva 29,6 segundos para dar volta ao redor de si

Uma equipe de pesquisadores liderados por um brasileiro descobriu uma estrela do tipo anã branca que precisa de apenas 29,6 segundos para completar um giro ao redor de si, o que a Terra demora 24 horas para fazer. Até então, o período de rotação mais curto já identificado entre estrelas do tipo era de 33 segundos. A estrela tem uma massa similar a do Sol e ...