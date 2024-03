Vida Urbana Brasileiras presas injustamente por tráfico serão indenizadas na Alemanha As duas, que são casadas, permaneceram 38 dias presas em Frankfurt sob a acusação de levarem 40 kg de cocaína na bagagem

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini serão indenizadas pelo estado alemão de Hessen, conforme decisão da Justiça da Alemanha. As duas, que são casadas, permaneceram 38 dias presas em Frankfurt sob a acusação de levarem 40 kg de cocaína na bagagem - segundo a Polícia Federal do Brasil, que investigou o esquema no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande S...