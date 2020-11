Vida Urbana Brasileira de 19 anos tem altura de holandesa de 13, aponta estudo global Pesquisa sugere que falta de nutrição adequada em anos escolares pode levar a prejuízos de longo prazo na saúde e no bem-estar

A má nutrição durante os anos escolares pode ser uma das principais causas para uma diferença de estatura de mais de 20 cm entre as nações, dizem autores de uma análise global publicada nesta quinta (5) na revista científica britânica The Lancet. Isso representa uma lacuna de crescimento de oito anos para as meninas e uma lacuna de crescimento de seis anos para o...