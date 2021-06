Vida Urbana Brasil ultrapassa 473 mil óbitos por Covid após 135 dias com média móvel de mortes acima de 1.000 De acordo com as secretarias de Saúde, 48.977.254 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no país — 22.930.114 delas já receberam a segunda dose do imunizante e cerca de um mês após a injeção podem ser consideradas totalmente imunizadas

O Brasil registrou 866 mortes pela Covid-19 e 41.114 novos casos da doença nesta domingo (6) do fim do feriado prolongado de Corpus Christi. Assim, o país chega a 473.495 óbitos e a 16.946.100 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, no ano passado. É comum que em finais de semana e feriados os números diminuiam por causa dos plantões nas se...