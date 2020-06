O boletim do Ministério da Saúde, atualizado às 18h30 desta segunda-feira (15), aponta 20.647 novos casos confirmados de coronavírus nas últimas 24 horas. São 888.271 casos no total. Ainda de acordo com a pasta, o País confirmou que mais 627 mortes foram causadas pela Covid-19. A totalidade de óbitos é de 43.959. O índice de letalidade é de 4,9%.

A plataforma ‘Painel Coronavírus’, que traz os dados levantados pelo Ministério da Saúde, também informa que há 412.252 casos recuperados no Brasil e outros 432.060 em acompanhamento. A mortalidade, isto é, o índice de mortos por 100 mil habitantes, é de 20,9. Já a incidência de casos por 100 mil habitantes está em 422,7.

A região com mais mortes é o Sudeste, com 20.062 óbitos. Já a região com mais casos é o Nordeste, com 315.057 infectados. O Centro-Oeste é a região com menor número de óbitos, com 794 mortes registradas. São Paulo ainda é o Estado com maior número de casos e de mortes por coronavírus.