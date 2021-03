Vida Urbana Brasil tem mais de 2.200 mortes por Covid e completa 50 dias de média móvel acima de 1.000 Além dos elevados números de mortes, também há altas taxas de contaminação

O Brasil teve mais um trágico dia com mais de 2.000 mortes por Covid-19. Foram 2.207 óbitos, nesta quinta-feira (11). A média móvel de mortes também permanece em níveis altíssimos e com recordes sucessivos há 13 dias. A média móvel de óbitos chegou a 1.705 por dia. O recorde anterior, de quarta, foi de 1.645 mortes. O país, dessa forma, completa 50 dias com...