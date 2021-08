Vida Urbana Brasil registra 919 mortes por Covid em 24h e quase 30 mil casos País chegou ao total de 568.833 vidas perdidas em decorrência da doença

O Brasil registrou 919 mortes por Covid e 29.981 casos da doença, neste sábado (14). Com isso, o total de mortes no país chegou a 568.833 e o de casos a 20.347.683 desde o início da pandemia. Os dados de óbitos não incluem os estados do Acre e Roraima, que não registraram mortes nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes se encontra em estabilidade, com 860 óbi...