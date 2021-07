Vida Urbana Brasil registra 27 contaminações da variante delta do coronavírus Os casos foram registrados nos estados do Paraná (8), Goiás (2), São Paulo (3), Rio de Janeiro (5), Minas Gerais (1), Pernambuco (2) e Maranhão (6)

O Ministério da Saúde confirmou 27 casos da variante Delta no Brasil, em sete estados. As informações são da TV Globo. Os casos foram registrados nos estados do Paraná (8), Goiás (2), São Paulo (3), Rio de Janeiro (5), Minas Gerais (1), Pernambuco (2) e Maranhão (6). No Maranhão, uma pessoa morreu em decorrência da nova variante. Em Goiás, a variante fo...