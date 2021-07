Vida Urbana Brasil recebe insumos para produção de 20 milhões de doses da CoronaVac Esse é o maior carregamento de insumos já recebido pelo Instituto Butantan

Brasil recebeu na manhã desta terça-feira (13) um lote com 12 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção de 20 milhões de doses da vacina CoronaVac contra a covid-19, pelo Instituto Butantan. As doses serão entregues ao PNI (Plano Nacional de Imunização). O IFA saiu de Pequim, na China, no domingo (11). O voo fez escala em Zurique, na Suíça, antes ...