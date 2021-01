Vida Urbana Brasil proíbe viajantes da África do Sul para evitar nova cepa do coronavírus Medida válida a partir desta terça-feira (26). Veto ao Reino Unido segue vigente

O governo federal publicou portaria nesta terça-feira (26) que proíbe a entrada no país de viajantes vindos da África do Sul. A medida foi tomada para evitar a disseminação da variante sul-africana do coronavírus no Brasil. O texto foi assinado pelos ministros Eduardo Pazuello (Saúde), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Walter Braga Netto (Casa Civil)...