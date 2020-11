Vida Urbana Brasil passa dos 163 mil mortos pela Covid-19, mostra consórcio de imprensa País registrou 47.724 casos, devido a represamento de dados; maior parte dos estados voltou a conseguir registrar mortes no sistema do Ministério da Saúde

O Brasil registrou 564 mortes pela Covid-19 e 47.724 casos, nesta quarta-feira (11). Com isso, o país chegou a 163.406 óbitos e a 5.749.007 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nos últimos dias, diversos estados não apresentaram dados atualizados devido a problemas no sistema do Ministério da Saúde. Nesta quarta, somente Minas Gerais...