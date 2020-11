Vida Urbana Brasil passa de 5,6 milhões de casos de Covid-19, mostra consórcio de imprensa País registrou mais de 20 mil casos da doença e 609 mortes, aproximando-se de 162 mil óbitos

O Brasil registrou 609 mortes pela Covid-19 e 23.317 casos da doença, nesta quinta-feira (5). Com isso, o país chegou a 161.779 óbitos e 5.614.258 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Por causa do apagão que afeta o Amapá, o estado não enviou os dados relacionados à Covid-19. Além dos dados diários do consórcio, a Folha também mostra a ch...