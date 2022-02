Vida Urbana Brasil leva triplo do tempo da Argentina para vacinar 15% das crianças contra Covid Análise da Folha mostra que o país demorou 23 dias para alcançar essa cobertura, no último fim de semana. Foi quase o triplo do tempo gasto por Canadá, Austrália, Argentina e Uruguai (8 a 9 dias), de acordo com os dados oficiais

A marca de 15% das crianças vacinadas com a primeira dose contra a Covid, valorizada na terça-feira (8) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na verdade evidencia o ritmo lento de uma campanha muito aquém da capacidade do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Análise da Folha mostra que o país demorou 23 dias para alcançar essa cobertura, no último fim de sem...