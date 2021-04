Vida Urbana Brasil contabiliza 42.980 novos casos de covid-19 e 1.657 óbitos País já tem 13.943.071 diagnósticos positivos desde fevereiro de 2020; número de pessoas recuperadas ultrapassa 12 milhões

Em 24 horas, houve 42.980 novos casos de covid-19 no Brasil. O número consta da atualização do Ministério da Saúde (MS) deste domingo (18). No balanço, foram confirmados 13.943.071 diagnósticos positivos desde o primeiro, em fevereiro de 2020. O número de mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus chegou a 373.335. De ontem para hoje, foram ...