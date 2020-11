Vida Urbana Brasil chega a 5,8 milhões de casos de Covid-19 e se aproxima de 165 mil mortes País registrou 523 óbitos e 29.052 casos da doença, mostra consórcio da imprensa

O Brasil registrou 523 mortes pela Covid-19 e 29.052 casos da doença, nesta sexta-feira (13). Com isso, o país chegou a 164.855 óbitos e a 5.811.699 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. São Paulo, mais uma vez, não disponibilizou dados sobre a doença. O estado afirma estar enfrentando problemas no sistema de registro do Ministério da Saú...