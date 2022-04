Vida Urbana BR-153 recebe obras de manutenção e terá interdição parcial de pista até quarta-feira Será realizada a recuperação de pavimento entre os km 630 e 670, entre Aliança do Tocantins e Gurupi

Começou nesta segunda-feira, 18, e segue até a quarta-feira, 20, um serviço de execução de obras na BR-153, em trechos do Tocantins e Goiás. Para a manutenção será realizada a interdição parcial da pista, com operação pare e siga, coordenada pela Ecovias do Araguaia, que é a concessionária do trecho. Os serviços exigirão que o fluxo do transite seja interc...