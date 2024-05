Vida Urbana BR-153 passa por obras de viadutos em trechos do sul do estado que serão duplicados Obras acontecem em Gurupi e Aliança do Tocantins e somam R$ 170 milhões em investimentos, conforme divulgou a Ecovias do Araguaia

Até o fim deste mês, a Ecovias do Araguaia divulgou que realizará a operação para o lançamento de vigas de concreto para as construções de viadutos e pontes em trechos da BR-153 em Gurupi e Aliança do Tocantins, no sul do estado. De acordo com a Ecovias, a operação para as obras de duplicação das vias é a primeira fase da maior infraestrutura viária...