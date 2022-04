Vida Urbana BR-153 entre Aliança do Tocantins e Gurupi tem obras e interdição parcial da via Recuperação da via segue até sexta-feira com sistema pare e siga para o fluxo do trânsito

Com uma nova rodada de serviços de obras na BR-153, a via estará parcialmente interditada com sistema de pare e siga para o fluxo do trânsito. A informação é da concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelo trecho Anápolis (GO) a Aliança (TO) que realiza a recuperação de pavimento. Conforme a empresa, durante os bloqueios, executados de forma itiner...