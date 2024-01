Vida Urbana BR-153 em Aliança do Tocantins ficará interditada por 30 minutos nesta quarta-feira, 31 Restrição de tráfego deve iniciar às 10h, no km 624 para troca de cabos de energia

A concessionária Ecovias do Araguaia divulgou que o trecho no km 624 da BR-153, em Aliança do Tocantins, ficará totalmente interditado durante 30 minutos por volta das 10h desta quarta-feira, 31. Segundo a empresa, a restrição nos dois sentidos vai ocorrer para operação de remoção de cabos de energia. O serviço será realizado pela Energisa. A Ecovias tam...