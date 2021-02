Vida Urbana Bombeiros seguem com buscas por corpo de pescador que desapareceu no Rio Araguaia há dois dias Tasso Gomes da Silva, de 54 anos, se afogou na última sexta-feira, 19, após a embarcação que ele e um amigo estavam naufragar

Desde a última sexta-feira, 19, equipes do Corpo de Bombeiros estão em busca do pescador Tasso Gomes da Silva, de 54 anos, que desapareceu no Rio Araguaia, no município de Couto Magalhães, por volta das 16 horas. Ele e um amigo estavam em uma embarcação que naufragou. O amigo conseguiu nadar até a margem do rio e Silva se afogou. Conforme o Corpo de Bombeiros, as chu...