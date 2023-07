Redação Jornal do Tocantins

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO) encontraram na manhã de domingo, 30, por volta das 6h, o corpo de um homem vítima de afogamento no Balneário dos Ipês, próximo ao município de Brejinho de Nazaré.

De acordo com a corporação, a vítima identificada como Alessandro Monteiro da Silva foi localizada a 5,5 metros de profundidade a 15 metros da margem do rio, por volta das 8h45min.

Ainda segundo os militares, corpo aos cuidados da guarnição da Polícia Militar (PM) no local para serem tomadas os devidos cuidados.