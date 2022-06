Vida Urbana Bombeiros realizam buscas em praia de Itacajá após adolescente sumir enquanto nadava Fato ocorreu no domingo e equipes entram no segundo dia de buscas no Rio Manuel Alves Pequeno; Tocantins registra 31 vítimas por afogamento em 2022

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizam buscas no rio Manuel Alves Pequeno, no município de Itacajá, para encontrar uma adolescente de 13 anos que desapareceu neste domingo, 12, enquanto tomava banho na praia da orla. As buscas iniciaram ainda no domingo, e retomaram nesta segunda-feira, 13, às 6h da manhã. O CBM informou que três mergulhadores da Com...