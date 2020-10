Vida Urbana Bombeiros identificam duas mulheres que morreram ao ficar presas às ferragens em acidente na BR-153 Outras três pessoas ficaram feridas

O Corpo de Bombeiros identificou as duas vítimas de um capotamento ocorrido na BR-153 em Talismã nesta quinta-feira, 8. Geyd Any Pinheiro, de 34 anos, e Maria Ivanete Pinheiro, de 59 anos, ficaram presas às ferragens do veículo que saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Conforme os bombeiros, a informação é que o condutor perdeu o controle do veículo caus...