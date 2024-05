Vida Urbana Bombeiros e cães farejadores acham corpos soterrados em área destruída no Rio Grande do Sul Casal de idosos foi localizado na região de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, durante buscas de militares tocantinenses

Bombeiros do Tocantins e os cães farejadores encontraram, no primeiro dia de buscas por desaparecidos no estado do Rio Grande do Sul, corpos de um casal de idosos soterrados em área destruída pelas intensas chuvas. O casal de idosos foi localizado na região de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, na tarde de segunda-feira (6), por uma dupla de bombeiros milita...