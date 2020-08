Redação Jornal do Tocantins

Desde a sexta-feira a Serra de Lajeado, nas proximidades da capital é devastada por um incêndio de grandes proporções nas proximidades da sede do Parque Estadual da Serra do Lajeado.

Equipes dos Bombeiros militares e brigadistas do Naturatins atuam de forma integrada no combate às chamas pelo quarto dia seguido, sem conseguir conter o avanço das chamas. Um helicóptero do Ibama dá suporte ao trabalho. E há voluntários das comunidades próximas

Ainda não houve identificação de onde o incêndio começou nem suas causas.