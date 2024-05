Vida Urbana Bombeiros do Tocantins resgataram cerca de 150 pessoas após 17 dias de missão no Rio Grande do Sul Militares tocantinenses atuam no resgate de pessoas e animais, recuperação de corpos, ações humanitárias e atendimentos em saúde

Nesta quarta-feira (22), a missão composta por bombeiros militares do Tocantins, no Rio Grande do Sul, completa 17 dias. Desde o início da atuação no estado gaúcho, as equipes já atuaram em diversas frentes de trabalho como resgate de atingidos pelas enchentes, ações humanitárias e atendimentos em saúde. Nos municípios de Porto Alegre e Canoas, na região metropolitana do est...