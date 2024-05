Vida Urbana Bombeiros do Tocantins resgatam moradores em regiões inundadas do Rio Grande do Sul Onze bombeiros militares estão auxiliando vítimas nas regiões do estado gaúcho afetadas pelas chuvas intensas

Cerca de onze bombeiros militares do Tocantins estão auxiliando as vítimas das chuvas intensas no Rio Grande do Sul (RS). O estado gaúcho já registra 136 mortos em razão dos temporais e cheias. No boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado (11), o estado ainda contabilizava 125 desaparecidos e 756 feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do ...